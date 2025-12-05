Continua la mostra In My Eyes di Jim Saah a Milano

Prosegue a Milano, nello spazio Litostudio, la mostra In My Eyes – Jim Saah, aperta dal 13 novembre 2025 e visitabile fino al 18 gennaio 2026. L’esposizione accompagna l’edizione europea — bilingue inglese/giapponese — del celebre libro fotografico pubblicato da King Koala Press.

Jim Saah, fotografo di Washington D.C., ha documentato negli anni ’80 e ’90 la scena hardcore punk della capitale americana, ritraendo band come Minor Threat, Faith e Void, oltre a figure centrali come Iggy Pop, Sonic Youth, Ramones, Talking Heads e Lou Reed. Il volume raccoglie le sue immagini più note insieme a materiali rari e include una postfazione di Ian MacKaye.

King Koala Press porta per la prima volta in Europa questa nuova edizione, compatta e ampliata, confermando il proprio impegno nella valorizzazione della fotografia legata alle sottoculture musicali internazionali.

In My Eyes – Jim Saah

Mostra fotografica e presentazione del libro

Litostudio, Milano

13 novembre 2025 – 18 gennaio 2026