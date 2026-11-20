Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 il Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa di Milano ospita CONTROKOLTURA, due giornate dedicate ad autoproduzioni, musica, cibo e cultura.
Un fine settimana pensato come occasione di incontro e condivisione di saperi e sapori, per costruire socialità e cultura al di fuori delle logiche del mercato.
La giornata di sabato 21 novembre si aprirà alle 18:00 con l’aperitivo del Leoncavallo. Dalle 21:00 spazio alla musica live con tre band:
- RAPPRESAGLIA, punk legends attivi dal 1982.
- ÆNDRIU, progetto parallelo dei Punkreas.
- RAPA, punk hardcore viscerale dalla provincia.
A seguire, CEGNA dj set.
La serata sarà benefit per sostenere le spese del Leoncavallo dopo lo sgombero e il progetto Cuba Oggi.
CONTROKOLTURA
21 e 22 novembre 2026
Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa
Viale Monza 255, Milano