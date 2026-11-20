Sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 il Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa di Milano ospita CONTROKOLTURA, due giornate dedicate ad autoproduzioni, musica, cibo e cultura.

Un fine settimana pensato come occasione di incontro e condivisione di saperi e sapori, per costruire socialità e cultura al di fuori delle logiche del mercato.

La giornata di sabato 21 novembre si aprirà alle 18:00 con l’aperitivo del Leoncavallo. Dalle 21:00 spazio alla musica live con tre band:

RAPPRESAGLIA , punk legends attivi dal 1982.

, punk legends attivi dal 1982. ÆNDRIU , progetto parallelo dei Punkreas.

, progetto parallelo dei Punkreas. RAPA, punk hardcore viscerale dalla provincia.

A seguire, CEGNA dj set.

La serata sarà benefit per sostenere le spese del Leoncavallo dopo lo sgombero e il progetto Cuba Oggi.

CONTROKOLTURA

21 e 22 novembre 2026

Circolo Anarchico Ponte della Ghisolfa

Viale Monza 255, Milano