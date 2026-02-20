CONVERGE UNICA DATA IN ITALIA NEL 2026

Dopo anni di assenza, finalmente i Converge tornano in Italia!

In occasione dell’uscita del nuovo album, previsto per il 13 febbraio, la band annuncia il tour estivo europeo 2026 che farà tappa nel nostro Paese il 3 luglio al Circolo Magnolia di Milano. Li seguiranno per tutto il tour Heriot, Boneflower e Crouch per un imperdibile evento interamente dedicato a metalcore, headbanging e riff metallici.

Da oltre trent’anni i Converge rappresentano un punto di riferimento assoluto per la musica metalcore, capaci di unire catarsi emotiva e rigore artistico, mettendo sempre l’intento prima della forma. Da Jane Doe (2001) fino alla collaborazione Bloodmoon: I con Chelsea Wolfe (2021), la band ha segnato in modo profondo l’immaginario underground del XXI secolo, influenzando generazioni con un linguaggio che fonde punk, hardcore e metal in una visione coerente e radicale.

Con Love Is Not Enough, album in uscita a breve, proprio nel trentacinquesimo anno di attività, i Converge raggiungono uno dei vertici della loro carriera. Il disco è una dichiarazione artistica potente e senza compromessi, che trasforma rabbia, dolore e frustrazione contemporanee in una sequenza di brani tesi e incalzanti. Ogni traccia contribuisce a un crescendo costante di intensità, riflettendo il caos del vivere nel mondo moderno. Sembra impossibile che una band sulla scena da così tanto tempo, possa creare uno dei suoi migliori progetti per l’undicesimo album, eppure Love Is Not Enough potrebbe essere l’apoteosi del loro viaggio lungo decenni.

Il titolo dell’album dice tutto sulle difficoltà del nostro tempo e racchiude il senso del progetto: l’amore è fondamentale, ma da solo non basta ad affrontare la brutalità della realtà. “La frase ‘Love is not enough’ era qualcosa che avevo in mente da un po’”, racconta Bannon, cantante. “Alcune delle cose che scrivevo allora nascevano da una prospettiva di resilienza umana, dall’accettazione della brutalità e della natura spietata del mondo. Ci riflettevo in forma poetica e poi avevo messo tutto da parte. Quando siamo entrati in studio, però, ogni cosa ha trovato il suo posto”.

L’atteso ritorno in Italia della band permetterà ai fan di immergersi completamente nell’universo sonoro dei Converge, che Bannon definisce ancora “Lo sfogo essenziale delle nostre vite. E non credo che questo sia qualcosa di specifico per noi. Penso che sia qualcosa con cui chiunque possa identificarsi”.