CRAVEN ROAD il debutto Horror punk

Il 31 ottobre vedrà la luce “Takes From The Crypt”, album di debutto dei Craven Road, horror punk band da Monza.

La band attinge principalmente al mondo horror del vecchio continente, distaccandosi quindi in parte dai tropes tipici del genere e presentando, nei 9 brani che compongono l’album e che ci condurranno tra cripte e foreste spettrali, riferimenti a film cult dell’horror italiano a firma Dario Argento e Mario Bava, così come a streghe e altre entità leggendarie dell’immaginario europeo,

“Takes From The Crypt” riprende musicalmente e tematicamente il filone di gruppi leggendari per il genere come The Misfits, Blitzkid e AFI, senza aver timore di sconfinare nel metal per attingere sia alle sonorità aggressive che alle atmosfere mistiche e sovrannaturali tipiche di Suicidal Tendencies e Angel Witch, mentre l’impatto sonoro del disco prende vita grazie al mix a firma Carlo Pegoraro (Plug-N-Play Productions).

Per la band, inizialmente un progetto studio-only e adesso in forze con una line-up rinnovata a 4 elementi, è prevista una intensa attività live volta a promuovere l’album, a partire dalla data del 31 notte stesso presso l’Headbangers Pub di Milano.