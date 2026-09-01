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CRETIN FAMILY: guarda il tributo ai RAMONES di Billie Joe Armstrong, Tim Armstrong, CJ Ramone e Travis Barker

byMatteo Paganelli
1 Settembre 2026
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Qualche notte fa si è tenuto uno di quei concerti destinati a rimanere nella storia della musica: Billie Joe Armstrong dei Green Day, Tim Armstrong dei Rancid, CJ Ramone e Travis Barker dei Blink 182, ovvero i Cretin Family, super punk rock band creatasi per l’occasione, hanno infiammato il palco dell’ Hollywood Forever Cemetery (dove sono seppellìti Johnny e Dee Dee Ramone) con un live organizzato per i 50 anni della più grande punk band della storia: i RAMONES.

Come potete vedere dalla scaletta, sono stati eseguiti tutti i pezzi più significativi dei 4 fratellini di Forest Hills, con la partecipazione di Billy Idol, delle Linda Lindas e di altri grandi artisti.

I Ramones non hanno certo bisogno di presentazioni, ci limitiamo a dire che Green Day, Rancid e Blink 182 non sarebbero mai esistiti senza il quartetto di NYC, così come tutte le band a noi più care: basti pensare alla presenza di Tim Armstrong e Lars Frederiksen all’ ultimo live della storia ramonica, i tanti tributi dei Green Day e il video di Dance With Me dei Blink 182, solo per citare alcuni esempi della devozione dei suddetti gruppi per i Ramones.

Il concerto dell’Hollywood Forever Cemetery ha segnato il punto più alto della storia dei tributi ai Ramones: sinceramente stento a pensare che possa esistere qualcosa di più bello di 3 icone del punk anni ’90 e del bassista che ha preso il posto di Dee Dee King che suonano i pezzi che ci hanno fatto innamorare del punk rock.

Con la speranza che questo evento sia stato registrato professionalmente per diventare un lp o un DVD, godiamoci intanto qualche video.

Video completo:

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