CROMA pubblicano oggi “STRATI”, nuovo singolo con Chris Polecat

La formazione hip hop-punk CROMA pubblica oggi su tutte le piattaforme digitali “STRATI”, il nuovo singolo realizzato in collaborazione con Chris Polecat, voce degli storici Stinking Polecats.
Il brano affronta il tema del peso che ci si porta addosso crescendo in contesti stretti, tra aspettative esterne, pressioni quotidiane e cicatrici che si sedimentano nel tempo. “STRATI” racconta come ogni livello di esperienza diventi allo stesso tempo difesa e ferita, una componente che contribuisce a costruire l’identità ma anche a segnarla.
Nella poetica dei CROMA, il pezzo assume la forma di una fotografia diretta delle contraddizioni vissute da molte persone della loro generazione: percorsi incerti, cadute ricorrenti, tentativi di trovare un senso alle proprie scelte e al proprio cammino.
La parte rap mette a fuoco il quotidiano in maniera frontale: il lavoro, la fatica fisica, gli errori che si ripresentano, i postumi delle notti pesanti, le aspettative riposte nei simboli meno solidi. La componente punk traduce questa materia in un’attitudine più corale e immediata, concentrandosi sul continuo alternarsi di cadute e ripartenze.
La presenza di Chris Polecat aggiunge un elemento riconoscibile al brano: la sua voce caratteristica contribuisce a definire un dialogo sonoro in cui l’anima punk e quella rap convivono senza ricerca di smussature.
“STRATI” è disponibile da oggi, 12 dicembre, su tutte le principali piattaforme digitali.