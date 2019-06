Cruel Summer: Nuovo single per i Prima Donna

Ritarnano i Prima Donna con un fresco singolo per quest’estate!is welcoming the summer with a brand new single!

“Cruel Summer” è una cover di una hit del 1984 dei Bananarama.

Il brano è stato prodotto da Paul Roessler (45 Grave, Screamers) e Bruce Duff (Streetwalkin’ Cheetahs), mixato da Eric Palmquist (già produttore dell’omonmo album dei Prima Donna.

“Cruel Summer” è dispoibile su tutte le piattaforme tramite Wicked Cool Records.

Ascoltatelo!

? ?

Spotify http://open.spotify.com/album/57prpqJNMIhEhVcP3SQHKG

Apple Music https://music.apple.com/gb/album/cruel-summer-single/1468073228