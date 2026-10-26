CURSED AND CALLING: “Wanted” è il primo singolo dal nuovo album

I Cursed and Calling hanno pubblicato venerdì 23 ottobre “Wanted”, primo singolo estratto da Feel the Sun, il nuovo album della band in uscita il 2 aprile 2027, composto da dieci brani.

Il lancio del singolo è accompagnato da un’iniziativa promozionale che richiama i metodi degli anni Novanta: manifesti con la scritta “WANTED”, un numero di telefono e un QR code sono stati affissi in diverse città, tra cui New York, Vienna, Praga, Berlino, Amsterdam, Graz, Sheffield e Malta, oltre che in Ohio. Chi chiama il numero o scansiona il codice può ascoltare il brano in anteprima.

Musicalmente, “Wanted” è un pezzo post-hardcore di 2 minuti e 41 secondi, costruito attorno alla mancanza di una persona che se n’è andata da tempo e a chiamate che non ricevono risposta.

I Cursed and Calling sono una formazione internazionale composta da quattro musicisti provenienti da Germania, Ungheria, Malta e Austria, che si ritrovano a provare a Graz. Il disco è stato registrato e prodotto da Kurt Ebelhäuser, noto per il lavoro con Donots, Blackmail, Pascow e T.S.O.L., dopo che il produttore ha ascoltato i demo della band. Le copertine dei lavori del gruppo sono realizzate a olio su tela da grizzlydeerart.