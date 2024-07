Da stasera INCONSAPEVOLE DAYS al Surfer Joe di Livorno

Parte stasera la due giorni degli Inconsapevole Days, festa di Inconsapevole Records, etichetta indipendente attiva ormai da anni.

Questo il programma:

Venerdì 19 Luglio a partire dalle 20 acoustic (sun)sets con Matteo Caldari (7Years, Seed’n’feed), Nando Senzabenza a seguire: Alfatec , The Chromosomes, Crummy Stuff after show selection by Karda Bros

Sabato 20 Luglio

a partire dalle 20

acoustic (sun)sets con

Nad Savarino, Dan on the Moon

a seguire:

Sludder, Wasei, Beerbong

after show selection by Karda Bros