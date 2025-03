Dal New Jersey, per la prima volta in Italia i grandi Dead Blow Hammer!

La band del mitico Rob Kabula, che incise al basso con i leggendari Agnostic Front i classici di NYHC Victim In Pain (1984) e Cause For Alarm (1986), da lui fondata nel 1996 con il nome Against The Grain approda finalmente nel Belpaese per proporre la sua miscela esplosiva di hardcore punk vecchia scuola e crossover thrash con tre date che spaziano dalla capitale ai piedi delle Alpi!

Venerdi 21 Marzo, CSA Intifada (Roma)

Sabato 22 Marzo, Cantiere Sociale Camilo Cienfuegos (Firenze)

Domenica 23 Marzo, Ziggy Club (Torino)