L’11 febbraio 2022 uscirà “Dear Darkness”, album d’esordio per il nuovo progetto di Dan Adriano degli Alkaline Trio, Dan Adriano and The Bygones.

Qui sotto potete vedere il video della title track:

L’album uscirà per Epitaph Records, questa la traklist:



Narcissus, Amateur Classic Narcissist

Sea Level

Dear Darkness

Wrong

The Excess

You Must Be Cold

It’s A Trap Door

One Minute Wasted

The Rest Of You

Into Your Dream (The Sophie Moon)