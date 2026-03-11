Dan Goatham Italian Acoustic Weekend

Il musicista britannico Dan Goatham, noto per il suo lavoro con Snuff e Spoilers, sarà in Italia per due date acustiche nel fine settimana del 13 e 14 marzo. Goatham, recentemente in tour anche con Spike and the Gimme Gimmes, proporrà set essenziali chitarra e voce, alternando brani, racconti e spirito punk rock in un formato intimo.

La prima serata si terrà venerdì 13 marzo a Vetra Navigli, a Milano, all’interno della rassegna Vetra Acoustic Sessions. In apertura è previsto il live di The Butcher. Inizio alle 21.00 con ingresso gratuito.

Il giorno successivo, sabato 14 marzo, Goatham si esibirà ad Alessandria presso Di Noi Tre. Anche in questo caso l’ingresso sarà gratuito e il concerto inizierà alle 21.00.

Le due serate rappresentano un’occasione ravvicinata per vedere uno dei protagonisti della scena punk rock britannica in una dimensione più raccolta e diretta.

