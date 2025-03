Dan on the Moon: The Punk EP

Dan on the Moon, al secolo Daniele Merlani, è il cantante e chitarrista dei Wasei (e dei Murder We Wrote per chi frequentava la scena punk brianzola anni ’90 e ’00), e ha appena pubblicato questo nuovo EP di cover punk in versione acustica e casereccia.

Cinque canzoni di super band come No use for a name, Green day, Bad Religion, NOFX, MxPx. perfette per l’hangover della domenica mattina.

Lo si può ascoltare in streaming su tutte le piattaforme digitali.