Sabato 19 ottobre dalle 16:00 alle 20:00 Beat Boat in collaborazione con Pistelli&Bartolucci presentano “DANCING in the STREET vol.2”

Vinyl djset sotto il portico in via Martiri della Libertà, 1/3 Ferrara

Anteprima del SUB CULTURE FESTIVAL 1/2/3 novembre Factory Grisù Ferrara

In caso di pioggia nessun problema perché siamo sotto al portico accanto al Bar 4S?

Buona musica, info festival e tanto Amore…Dancing in the Street!!