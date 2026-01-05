34K
DAVE KING dei FLIGGING MOLLY racconta la sua esperienza traumatica a Brooklyn Vegan

byMatteo Paganelli
5 Gennaio 2026
Per la primissima volta dal grave problema di salute subito, Dave King, leader dei Glogging Molly, si spre al mondo e lo fa attraverso una bellissima intervista ai colleghi di brooklynvegan.com, in occasione della loro consueta puntata del podcast.
Come tutti sapete, Dave è sopravvissuto ad un gravissimo problema al cervello ed ora sembra essere in fase di recupero: l’auspicio di tutti noi è quello di rivederlo presto ad infuocare i palchi di tutto il mondo con la sua grinta e il suo carisma.
Forza Dave!

Qui sotto la puntata in questione.

