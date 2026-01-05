DAVE KING dei FLIGGING MOLLY racconta la sua esperienza traumatica a Brooklyn Vegan

Per la primissima volta dal grave problema di salute subito, Dave King, leader dei Glogging Molly, si spre al mondo e lo fa attraverso una bellissima intervista ai colleghi di brooklynvegan.com, in occasione della loro consueta puntata del podcast.

Come tutti sapete, Dave è sopravvissuto ad un gravissimo problema al cervello ed ora sembra essere in fase di recupero: l’auspicio di tutti noi è quello di rivederlo presto ad infuocare i palchi di tutto il mondo con la sua grinta e il suo carisma.

Forza Dave!

Qui sotto la puntata in questione.