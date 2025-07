Nuova formazione punk-hardcore da Gorizia, i DC Slugz propongono brani veloci, sporchi e diretti, con un cantato sguaiato e un’attitudine grezza e istintiva.

Il suono richiama band come Off! e Cerebral Ballzy, ma con un’identità radicata nell’hardcore più ruvido. Il gruppo è composto da membri di Definite, Liz Pegris e Blame It On The Ocean.

Il loro album d’esordio, Parking Lotta, è uscito da pochi mesi in edizione limitata su cassetta e disponibile anche sulle principali piattaforme digitali.