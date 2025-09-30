34K
Dead Bob, parte oggi il tour italiano

byDeka
30 Settembre 2025
Dopo aver infiammato i palchi nordamericani i DEAD BOB la band di John Wright, storico batterista e voce dei NoMeansNo, approdano in Italia per quattro date imperdibili: l’1 ottobre a Roma, il 2 a Morrovalle (MC), il 3 ad Albate (CO) e, annunciata oggi, la nuova tappa del 30 settembre a Viareggio (LU). Un ritorno attesissimo per gli amanti del punk rock e delle sonorità alternative!

Dead Bob è il nuovo progetto di John Wright dei NoMeansNo, band seminale del punk canadese attiva dal 1979 al 2016. Con Dead Bob, Wright porta sul palco un mix esplosivo di punk, rock e sperimentazione sonora, mantenendo l’energia e l’irriverenza che lo hanno reso celebre, affiancato da Byron Slack (Invasives), Kristy Lee Audette (Rong), Ford Pier (DOA, Rheostatics) e suo figlio Aidan Wright.

Di seguito i dettagli degli show:

DEAD BOB
30 settembre 2025
Gob, Viareggio (LU)

1 ottobre 2025
Largo Venue, Roma

2 ottobre 2025
Drunk in Public, Morrovalle (Mc)

3 ottobre 2025
Joshua Blues, Albate (Co)

