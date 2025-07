Dead Jack: nuovo disco

Dead Jack è il progetto solista di Jack Cortese (Gozzilla & le Tre Bambine coi Baffi / The Bone Machine), che torna con un nuovo lavoro composto da 12 brani registrati tra dicembre 2024 e maggio 2025 in varie stanze della propria abitazione e in garage. Il disco è stato realizzato interamente con un vecchio smartphone cinese, senza microfoni esterni.

Tutti gli strumenti, reali e giocattolo, sono stati suonati da Dead Jack stesso. Tra questi: chitarra, banjo, armonica, vibraslap, maracas giocattolo, tamburi e tastiere per bambini, lamiera, pentole, porte di metallo e uno xilofono in legno giocattolo. Alcuni rumori ambientali e abbai di cane sono finiti nelle registrazioni in modo naturale.

L’album sarà presto disponibile anche in formato CD, in edizione limitata a circa 100 copie.