DEAR LANDLORD: novità da una delle band più amate dei primi anni 2000

Tornano i Dear Landlord. Una delle band più amate dei primi anni 2000 torna a far parlare di sé dopo moltissimi anni: chi di voi non ha letteralmente fuso “Dream Homes”, album d’esordio (e, al momento, unico full-length) del 2009?

Notizia di pochi giorni fa è che la punk rock band del Midwest americano ha annunciato un po di novità: ristampa del sopracitato album d’esordio, realizzazione di una compilation di singoli e rarità (“Singles and Outtakes 2007-2012″) e, soprattutto, l’inizio dei lavori per nuove canzoni.

La raccolta di singoli e rarità comprenderà i pezzi presenti sugli split con Off With Their Hrads e Dopamines, quelli contenuti nella compilation “The Thing That Ate Larry Livermore” e il singolo Heartbroken Handshakes.

Una notizia abbastanza insperata vista la lunga assenza dalle scene e, soprattutto, i motivi di tale assenza: ciò che conta è che i Dear Landlord stiano tornando.

Dear Landlord | Hey! It’s been awhile, so we thought we’d share a quick update to let you know what we’ve been up to. Today we’re releasing a digital… | Instagram