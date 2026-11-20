La band toscana torna con una nuova scarica di punk’n’roll ruvido e adrenalinico. Il brano è il secondo singolo che anticipa il nuovo album, in uscita a febbraio 2027 per Jetglow Records.

I Death Wishlist tornano con “Sucked In and Fired Out”, secondo singolo estratto dal nuovo album della band, atteso per febbraio 2027 su Jetglow Records. Dopo aver affrontato il sovraccarico di informazioni e il caos della società contemporanea con il precedente “What You Don’t Know”, questa volta la formazione toscana sposta l’attenzione sulle relazioni sentimentali, raccontando una storia di attrazione, contraddizioni e continui tira e molla.

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https://www.youtube.com/watch?v=dB0q6C5jbvE

Musicalmente, “Sucked In and Fired Out” è una nuova scarica di punk rock’n’roll sporco, diretto e trascinante, con chitarre abrasive, una sezione ritmica che spinge senza sosta e una voce graffiante che porta nel sound della band una marcata componente hard rock e heavy metal. Un brano che affonda le radici nel rock’n’roll più stradaiolo, tra l’irruenza del punk e quell’attitudine sfacciata che richiama band come Backyard Babies e Hellacopters.

Al centro del testo c’è una relazione complicata, nella quale sentimenti e comportamenti cambiano continuamente direzione. Prima l’attrazione, poi il coinvolgimento, quindi la scoperta di una persona che sembra avere due facce: un giorno ti vuole accanto, quello successivo ti allontana. Tra mezze verità, bugie e improvvisi cambiamenti d’umore, il protagonista si ritrova intrappolato in un rapporto dal quale è difficile prendere le distanze.

“You sucked me in and then you fired me out” è la frase attorno alla quale ruota il ritornello: prima vieni trascinato dentro, poi scaricato senza troppe spiegazioni. Una dinamica frustrante che i Death Wishlist scelgono di raccontare senza vittimismo né sentimentalismi, trasformandola in un pezzo di rock’n’roll carico di energia, rabbia e una buona dose di ironia.

“Sucked In and Fired Out” è accompagnato da un videoclip ufficiale, che affianca il nuovo singolo nel percorso di avvicinamento al prossimo lavoro discografico.

Nati a Viareggio nel 2023, i Death Wishlist riuniscono musicisti con alle spalle diverse esperienze nella scena underground italiana. La formazione comprende Cosimo Crott alla voce (ex Tornado/Turtleback), Jacopo Giannetti alla chitarra ritmica (ex The Peawees/Creepmouse), Leonardo Tomei al basso (ex Tornado/Id3alspleen), Gianfilippo Mei alla batteria ed Emiliano Marianelli alla chitarra (Toni Crimine/Cabin Fever), entrato nella band dopo la pubblicazione del precedente disco.

Con influenze che spaziano dai Buzzcocks ai Backyard Babies e agli Hellacopters, la band porta avanti una proposta che unisce punk, hard rock e rock’n’roll, alternando nei testi esperienze personali, critica sociale e riflessioni sulla vita quotidiana.

Il nuovo album, le cui registrazioni sono iniziate nel febbraio 2026, è stato realizzato tra Ale Sportelli Recording, dove Alessandro Sportelli ha curato le registrazioni di basso e batteria, e Orfan Records, dove Niccolò Mazzantini ha registrato chitarre e voci. Mix e mastering sono stati curati da Niccolò Mazzantini insieme ai Death Wishlist.

“Sucked In and Fired Out” anticipa il nuovo full-length dei Death Wishlist, in uscita a febbraio 2027 per Jetglow Records.

DEATH WISHLIST – PROSSIME DATE LIVE

20.11.2026 – Livorno (LI) @ Megik Cult

03.12.2026 – Padova (PD) @ Grind House

04.12.2026 – Massarosa (LU) @ Freesound

20.02.2027 – Massa-Carrara @ Jack Rabbit

17.04.2027 – Siena (SI) @ Lobotomy Fest