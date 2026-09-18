DEATH WISHLIST: “WHAT YOU DON’T KNOW” È IL NUOVO SINGOLO E VIDEO, TRA PUNK ROCK’N’ ROLL E HEAVY METAL

Death Wishlist: il 18 settembre arriva il nuovo singolo “What You Don’t Know”

I Death Wishlist tornano con “What You Don’t Know”, nuovo singolo in uscita venerdì 18 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali, accompagnato dal relativo video ufficiale.

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Il brano segna un nuovo capitolo per la formazione toscana e porta ancora più avanti l’incontro tra le diverse anime del suo sound: da una parte il punk rock ‘n’ roll diretto, sporco e adrenalinico che costituisce le fondamenta della band, dall’altra un’aggressività vocale che guarda apertamente all’heavy metal.

“What You Don’t Know” nasce dal senso di sovraccarico provocato da una realtà nella quale notizie, tensioni, disinformazione e rumore sembrano non concedere più alcuna tregua. Un bombardamento continuo che alimenta frustrazione, disillusione e la sensazione di essere costantemente esposti a un mondo sempre più difficile da decifrare.

“Daily news are driving me mad”, cantano i Death Wishlist, mettendo al centro del pezzo il burnout di chi arriva al punto di voler semplicemente staccare la spina.

È da qui che prende forma anche il ritornello, costruito attorno alla provocatoria frase “Sure you can’t be hurt from what you don’t know”: ciò che non conosci non può ferirti. L’isolamento diventa così una reazione estrema al sovraccarico del presente, una forma di autodifesa contro un contesto sociale percepito come soffocante, cinico e sempre più distante dalla realtà quotidiana.

“‘What You Don’t Know’ è lo sfogo di chi è arrivato al limite. È la voglia di staccare la spina da un mondo finto, rumoroso e tossico. Abbiamo preso questa rabbia e l’abbiamo trasformata in puro rock ‘n’ roll, spinto al massimo dalle nostre radici metal.”

Con il nuovo singolo, i Death Wishlist proseguono il percorso iniziato nel 2023 a Viareggio. La band nasce dall’incontro tra Cosimo Crott alla voce (ex Tornado/Turtleback), Jacopo Giannetti alla chitarra ritmica (ex The Peawees/Creepmouse), Leonardo Tomei al basso (ex Tornado/Id3alspleen) e Gianfilippo Mei alla batteria. Dopo l’uscita del precedente disco, la formazione si è allargata con l’ingresso di Emiliano Marianelli alla chitarra (Toni Crimine/Cabin Fever).

Ispirati da nomi come Backyard Babies, The Hellacopters e Buzzcocks, i Death Wishlist costruiscono il proprio punk rock ‘n’ roll mescolando immediatezza, chitarre abrasive e attitudine stradaiola, mentre i testi si muovono tra esperienze personali, critica sociale e riflessioni esistenziali.

Nel febbraio 2026 la band ha iniziato le registrazioni del nuovo album: basso e batteria sono stati registrati da Alessandro Sportelli presso Ale Sportelli Recording, mentre chitarre e voci sono state incise presso Orfan Records da Niccolò Mazzantini. Il disco è stato mixato e masterizzato da Niccolò Mazzantini insieme ai Death Wishlist e sarà pubblicato da Jetglow Records.

“What You Don’t Know” è disponibile dal 18 settembre 2026 su tutte le piattaforme digitali.