DEATH WISHLIST: “You Are Next”

I Death Wishlist sono una punk band toscana formatasi a Viareggio lo scorso anno e “You Are Next” è il titolo del nuovo album uscito ad aprile per Area Pirata Records.

Il quintetto è formato da ex membri di Peawees, Tornado e Creepmouse e ci presenta un solido mix di punk rock e rock’n’roll di ottima fattura.

Pezzi come l’iniziale I Get Bored, Life Is a Gamble e Leave Me Out gettano le basi di un sound maturo e grintoso, in pieno stile Hellacopters (tanto per dare un riferimento). La traccia che preferisco, Your Ego In Total Control, è forse la punta più melodica di tutto il disco, col suo ritornello di grande impatto, mentre c’è spazio anche per il mid-tempo di You Belong To Me. Con I Hope You Die torniamo al punk’n’roll dell’inizio e il tutto si conclude con la veloce Some Kind of Justice, manifesto della innegabile capacità tecnica del quintetto viareggino.

Pur non essendo il primo fan del genere in questione, “You Are Next” dei Death Wishlist è un album di ottima fattura, particolarmente consigliato agli amanti dello speed rock scandinavo.

Tracklist:

I Get Bored

Life Is a Gamble

Love Me Out

Your Ego In Total Control

You Still Suck

You Belong To Me

Scumbag in White

I Hope You Die

The Place I Return

Some Kind of Justice