Decibel Record Store: a Caltanissetta un nuovo punto di riferimento per musica e cultura

Caltanissetta accoglie Decibel Record Store, nuova realtà dedicata alla musica che va oltre la semplice vendita di dischi. L’iniziativa unisce shop fisico e online, etichetta discografica e eventi dal vivo, con l’obiettivo di creare un punto di incontro per appassionati, musicisti e artisti emergenti.

Guidato da Daniele Venti, con vent’anni di esperienza nella produzione musicale, Decibel punta a valorizzare il disco fisico come oggetto culturale, offrendo formazione, consulenza e momenti di confronto per chi vuole scoprire, produrre o semplicemente vivere la musica in modo più consapevole.

Tra le prime iniziative, una piccola fiera del disco e una festa di apertura trasformeranno lo spazio in un luogo di socialità e scoperta musicale, riportando al centro dell’attenzione la musica come esperienza condivisa e patrimonio culturale.

In un’epoca dominata dallo streaming, Decibel Record Store rappresenta una scommessa culturale: un invito a riscoprire il valore del vinile e dei supporti fisici, e a coltivare la passione per la musica come strumento di comunità e incontro.