DEECRACKS: “HELL TODAY” È IL NUOVO SINGOLO

I DeeCRACKS pubblicano oggi venerdì 11 settembre “Hell Today”, il secondo singolo estratto dal prossimo album “True Nothing”, in uscita il 23 ottobre 2026 per la label statunitense Pirates Press Records.
Dopo il primo singolo “Revenge”, più melodico e pop, “Hell Today” spinge maggiormente sull’acceleratore, mantenendo melodie immediate e un ritornello pensato per essere cantato a pugno alzato.
L’album sarà disponibile in tre edizioni in vinile, mentre la versione CD sarà pubblicata dall’austriaca Lotterlabel.