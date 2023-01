DeeCRACKS su Instagram: “So yeah, we are back at Pegel Studios with our main man @marco_lino! We started recording yesterday and drum tracks are done for all 28…”

Con un post su Instagram, i DeeCracks hanno annunciato di essere al lavoro per un nuovo album.

La pop-punk austriaca, dopo “Serious Issues”, sono pronti a festeggiare al meglio i 20 anni di attività.

L’album uscirà per Pirate Press Records: restate sintonizzati per ulteriori news.