Demented Are Go al Magnolia!

Fin dal 1982 a Cardiff sono lo spirito dell rock’n’roll più sporco e caotico, intriso di punk e che possiamo chiamare PsychoBilly.

Con l’album Psychotic Mutilation la band torna on the road e approda in Italia per cinque date, tra cui l’atteso appuntamento milanese al Circolo Magnolia.

Ad aprire la serata saranno The Nuclears, amici di lunga data della formazione, per un warm-up ad alto voltaggio.

Dettagli dell’evento

Porte: ore 20:00

Ingresso: 20 € in prevendita / 25 € alla porta

Prevendite: disponibile su Dice

Ingresso riservato ai tesserati ARCI

Location

Circolo Magnolia

Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)