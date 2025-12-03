Demented Are Go al Magnolia!

Fin dal 1982 a Cardiff sono lo spirito dell rock’n’roll più sporco e caotico, intriso di punk e che possiamo chiamare PsychoBilly.
Con l’album Psychotic Mutilation la band torna on the road e approda in Italia per cinque date, tra cui l’atteso appuntamento milanese al Circolo Magnolia.
Ad aprire la serata saranno The Nuclears, amici di lunga data della formazione, per un warm-up ad alto voltaggio.
Dettagli dell’evento
Porte: ore 20:00
Ingresso: 20 € in prevendita / 25 € alla porta
Prevendite: disponibile su Dice
Ingresso riservato ai tesserati ARCI
Location
Circolo Magnolia
Via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)