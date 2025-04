“Depression Is a Fashion” è il nuovo EP dei Megan Is Missing

“Depression Is a Fashion” è il titolo del nuovo EP dei Megan Is Missing, in uscita il 25 aprile 2025 per Controcanti Produzioni. Questo lavoro rappresenta la seconda prova in studio per la band napoletana, che da un anno è diventata un power trio, allontanandosi dalle sonorità garage per abbracciare un sound sempre più hardcore.

Il nuovo EP propone brani caratterizzati da canzoni urlate, ritmi tribali e distorsioni intense. Ogni traccia è pensata per essere un pretesto per il pogo, con i Megan Is Missing che continuano a incarnare l’estetica punk di band autodistruttive, sempre al limite della loro stessa esistenza, fedeli al credo che ogni concerto debba essere vissuto come se fosse l’ultimo.

Il video del singolo “Failure” è già disponibile:

TRACKLIST