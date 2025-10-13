DERIVA “Liquido Senso”: il nuovo viaggio nel caos emotivo del whatcore piacentino

I Deriva, formazione whatcore di Piacenza, pubblicano il nuovo album “Liquido Senso”, disponibile ora su tutte le principali piattaforme digitali e presto anche in formato CD. Il disco conferma la ricerca sonora e concettuale del gruppo, tra tensione, introspezione e impatto emotivo, con un sound che fonde potenza hardcore e atmosfere più sperimentali.

Con “Liquido Senso”, i Deriva raccontano un mondo in trasformazione costante, liquido appunto, dove ogni certezza si dissolve in un flusso di suoni, parole e urgenze espressive.