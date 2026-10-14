DERIVA: “SILENZI ARMATI” È IL NUOVO SINGOLO

I Deriva hanno pubblicato a fine settembre Silenzi Armati, il nuovo singolo uscito per Lunaz Records, dedicato alla libertà di espressione e alla resistenza contro ogni forma di esclusione e censura.

La band definisce il brano «un atto di rivolta contro le entità che negano la nostra libertà espressiva», ma anche una dichiarazione di integrità e resilienza. Il testo affronta il conflitto tra chi impone il silenzio e chi rivendica il diritto di esprimere liberamente pensieri e identità, trasformando la rabbia in una presa di posizione.

Dal punto di vista musicale, Silenzi Armati riflette l’evoluzione dei Deriva, che dalle radici hardcore degli esordi hanno ampliato il proprio linguaggio incorporando elementi thrash metal, alternative e suggestioni post-rock. Ne nasce un sound oscuro e pesante, ma aperto alla melodia e all’emotività, che la band definisce whatcore.

Un brano che rivendica il diritto di avere una voce anche quando tutto sembra spingere nella direzione opposta.