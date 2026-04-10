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Deriva: tour europeo tra Francia, Spagna e Portogallo a maggio

byDeka
10 Aprile 2026
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I Deriva annunciano un nuovo tour europeo che li porterà sui palchi di Francia, Spagna e Portogallo nel mese di maggio 2026.

Il tour prenderà il via il 17 maggio a Marsiglia e toccherà successivamente Madrid, Porto, Malaga e Almeria, confermando la volontà della band di portare il proprio sound in contesti internazionali.

Di seguito le date confermate:

  • 17/05 – Marsiglia – Les 9 Salopards
  • 19/05 – Madrid – Wurlitzer Ballroom
  • 20/05 – Porto – Ferro Bar
  • 21/05 – Malaga – La Venta Jarrea
  • 22/05 – Almeria – Alpujarrako
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