Deriva: tour europeo tra Francia, Spagna e Portogallo a maggio

I Deriva annunciano un nuovo tour europeo che li porterà sui palchi di Francia, Spagna e Portogallo nel mese di maggio 2026.
Il tour prenderà il via il 17 maggio a Marsiglia e toccherà successivamente Madrid, Porto, Malaga e Almeria, confermando la volontà della band di portare il proprio sound in contesti internazionali.
Di seguito le date confermate:
- 17/05 – Marsiglia – Les 9 Salopards
- 19/05 – Madrid – Wurlitzer Ballroom
- 20/05 – Porto – Ferro Bar
- 21/05 – Malaga – La Venta Jarrea
- 22/05 – Almeria – Alpujarrako