34K
31K
ISCRIVITI!
The Latest

DESCENDENTS: ristampa di “I Don’t Wanna Grow Up” per i suoi, splendidi, 40 anni

byMatteo Paganelli
26 Settembre 2025
No comments

Dopo “Milo Goes To College” è il turno di “I Don’t Wanna Grow Up”: stiamo parlando della ristampa del secondo album da studio della monumentale punk rock band californiana Descendents, uscito a suo tempo per la New Alliance Records.

In occasione del quarantennale della sua uscita, Milo e soci hanno deciso di ristampare l’album che vede la partecipazione di Ray Cooper alla chitarra e di Tony Lombardo al basso.
Saranno disponibili varie varianti del disco, clicca qui sotto per quella “Ocean”.

DESCENDENTS ‘I DON'T WANT TO GROW UP’ LP (Exclusive – Limited to 500, Ocean Vinyl)

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

I JAWBREAKER suonano un nuovo pezzo live, il primo dalla reunion

byMatteo Paganelli
Next Article

Nuovo video per i TLA: online "Ogni Volta"

byDeka
A proposito di Descendents...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.