DESCENDENTS: ristampa di “I Don’t Wanna Grow Up” per i suoi, splendidi, 40 anni

Dopo “Milo Goes To College” è il turno di “I Don’t Wanna Grow Up”: stiamo parlando della ristampa del secondo album da studio della monumentale punk rock band californiana Descendents, uscito a suo tempo per la New Alliance Records.

In occasione del quarantennale della sua uscita, Milo e soci hanno deciso di ristampare l’album che vede la partecipazione di Ray Cooper alla chitarra e di Tony Lombardo al basso.

Saranno disponibili varie varianti del disco, clicca qui sotto per quella “Ocean”.

DESCENDENTS ‘I DON'T WANT TO GROW UP’ LP (Exclusive – Limited to 500, Ocean Vinyl)