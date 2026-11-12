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Devasta: esce oggi “Qualcosa brucia”, il nuovo album della band romana

byDeka
12 Novembre 2026
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Esce oggi, 12 novembre 2026, “Qualcosa brucia”, il nuovo album dei Devasta, successore di “Esco a fare errori”, pubblicato nel 2024.

Il disco contiene nove brani di punk hardcore diretto e senza fronzoli, caratterizzati da ritornelli immediati, testi pungenti e dalla consueta dose di ironia che contraddistingue la band.

Registrato tra il VDSS Studio e il Kutso Noise Home, “Qualcosa brucia” vede la collaborazione con l’etichetta Poison Hearts ed è stato anticipato dai singoli e relativi videoclip “Campari” e “Non sento niente”.

Nati nel 2023 con l’obiettivo di mescolare velocità, melodia e testi in italiano, i Devasta si muovono tra punk rock, street punk e hardcore melodico, con ritornelli pensati per essere cantati a squarciagola.

Il primo EP, “Resisti”, pubblicato nel marzo 2023, ha permesso ai quattro musicisti di conquistare rapidamente spazio nella scena punk, portandoli a suonare su diversi palchi della capitale e non solo.

Nel maggio 2024 è arrivato il primo full-length, “Esco a fare errori”, composto da dieci tracce e anticipato dai video di “Ginger”, “Noi con voi mai” e “Punk!”. Un lavoro che ha accompagnato la band in un’intensa attività live in tutta Italia.

Ora è il momento di “Qualcosa brucia”, nove nuove tracce che confermano la direzione musicale dei Devasta: rabbia, disillusione, velocità, melodia e una buona dose di autoironia.

Come dichiarano loro stessi: “Devasta è rabbia, Devasta è disillusione, Devasta è velocità, melodia, Devasta siamo noi, Devasta sei tu, Devasta è punk.”

 

 

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