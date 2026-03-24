DEVASTA, il nuovo singolo in uscita il 27 marzo

Il 27 marzo 2026 esce “Non sento niente”, il nuovo singolo dei Devasta, accompagnato da un videoclip ufficiale. Il brano rappresenta il secondo estratto dal prossimo album della band, previsto per ottobre e pubblicato in collaborazione con l’etichetta Poison Hearts.

Nati nel 2023, i Devasta si sono distinti fin da subito per un suono diretto e riconoscibile, che unisce velocità, impatto e melodie cantabili in italiano. Il loro stile si muove tra punk rock, street punk e punk hardcore, con una forte attenzione a ritornelli immediati e testi accessibili.

L’esordio discografico arriva nello stesso anno con l’EP “Resisti”, che permette alla band di ottenere visibilità e di esibirsi su diversi palchi rilevanti, nella capitale e oltre. Nel maggio 2024 pubblicano il primo album, “Esco a fare errori”, composto da dieci tracce e anticipato dai singoli “Ginger”, “Noi con voi mai” e “Punk!”. Il disco consolida la loro identità musicale, tra brani energici, melodie incisive e una scrittura caratterizzata anche da elementi di autoironia.

Il nuovo lavoro, atteso per l’autunno 2026, è stato anticipato dai singoli “Campari” e “Non sento niente”. Le registrazioni si sono svolte presso il Kutso Noise Home di Matteo Gabbianelli e il VDSS Studio di Filippo “Trappolone” Passamonti. L’uscita del disco segnerà un nuovo capitolo per la band, che prosegue il proprio percorso all’interno della scena punk italiana.