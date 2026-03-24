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DEVASTA, il nuovo singolo in uscita il 27 marzo

byDeka
24 Marzo 2026
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Il 27 marzo 2026 esce “Non sento niente”, il nuovo singolo dei Devasta, accompagnato da un videoclip ufficiale. Il brano rappresenta il secondo estratto dal prossimo album della band, previsto per ottobre e pubblicato in collaborazione con l’etichetta Poison Hearts.

Nati nel 2023, i Devasta si sono distinti fin da subito per un suono diretto e riconoscibile, che unisce velocità, impatto e melodie cantabili in italiano. Il loro stile si muove tra punk rock, street punk e punk hardcore, con una forte attenzione a ritornelli immediati e testi accessibili.

L’esordio discografico arriva nello stesso anno con l’EP “Resisti”, che permette alla band di ottenere visibilità e di esibirsi su diversi palchi rilevanti, nella capitale e oltre. Nel maggio 2024 pubblicano il primo album, “Esco a fare errori”, composto da dieci tracce e anticipato dai singoli “Ginger”, “Noi con voi mai” e “Punk!”. Il disco consolida la loro identità musicale, tra brani energici, melodie incisive e una scrittura caratterizzata anche da elementi di autoironia.

Il nuovo lavoro, atteso per l’autunno 2026, è stato anticipato dai singoli “Campari” e “Non sento niente”. Le registrazioni si sono svolte presso il Kutso Noise Home di Matteo Gabbianelli e il VDSS Studio di Filippo “Trappolone” Passamonti. L’uscita del disco segnerà un nuovo capitolo per la band, che prosegue il proprio percorso all’interno della scena punk italiana.

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