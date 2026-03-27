DFL il nuovo singolo per SBAM Records

I DFL, storica band hardcore punk, pubblicano il nuovo singolo “Heavy Is The Head” tramite SBÄM Records, segnando un nuovo capitolo della loro attività discografica.

Il brano si apre con un impatto immediato per poi svilupparsi in una struttura compatta e diretta, costruita su ritmiche da mosh e un approccio essenziale. Nonostante l’energia frontale, il pezzo mantiene una dimensione riflessiva, affrontando il peso dei ruoli e delle responsabilità nella vita quotidiana.

Come spiegato dal cantante Crazy Tom, il singolo nasce dall’idea che ogni individuo si trovi a indossare “diversi cappelli” nella società, con momenti in cui il carico diventa difficile da sostenere. In questo contesto, la musica rappresenta uno strumento per affrontare il proprio percorso e affermare la propria identità.

Dal punto di vista sonoro, “Heavy Is The Head” combina aggressività e variazioni stilistiche, includendo anche un passaggio solista dalle sfumature più cupe verso la parte finale del brano.

Il singolo conferma la continuità del progetto DFL, che prosegue il proprio percorso mantenendo intatta l’attitudine hardcore e un approccio diretto alla scrittura.