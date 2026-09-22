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Diagnosticato il Parkinson a East Bay Ray dei Dead Kennedys

byDeka
22 Settembre 2026
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I Dead Kennedys hanno annunciato che il chitarrista e membro fondatore East Bay Ray ha ricevuto una diagnosi di morbo di Parkinson.

Nonostante la diagnosi, Ray ha fatto sapere di voler continuare a esibirsi dal vivo e a portare avanti l’attività live con i Dead Kennedys finché le sue condizioni di salute glielo permetteranno.

Il chitarrista ha inoltre voluto ringraziare tutti per il continuo supporto ricevuto.

A East Bay Ray vanno i migliori auguri da parte di Punkadeka, con la speranza che possa continuare a lungo a fare ciò che ama: suonare e portare la sua musica sui palchi di tutto il mondo.

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