Die Abete pubblicano Giovani Volpi il nuovo album tra hardcore, math e screamo

Tornano i Die Abete con Giovani Volpi, terzo lavoro della band hardcore italiana in uscita il 15 maggio 2026 per To Lose La Track.
Il disco segna un nuovo capitolo nel percorso del gruppo di Terni, consolidando una traiettoria sonora che mescola hardcore, math rock, screamo e punk in una scrittura più ampia e consapevole.
Dopo il ritorno all’attività live nel 2023 e il cambiamento di assetto dopo l’esperienza della doppia batteria, la band presenta un lavoro costruito su materiale scritto in diversi momenti della propria storia, tra brani nati negli anni passati e nuove composizioni sviluppate più recentemente.
Giovani Volpi si muove tra accelerazioni hardcore, passaggi più sperimentali e momenti di tensione sonora, con episodi come Gola, Stalker e la title track che evidenziano le diverse anime del disco.
Prossime date:
23 Maggio – Torino – Ziggy Club |
24 Maggio – Bologna – Locomotiv
3 Luglio – Sogliano – Soglianois Fest |
4 Luglio – Perugia – Spazio Modu
25 Luglio – Umbertide – Italian Party |
26 Luglio – Belluno – Hardcore Fest
https://www.toloselatrack.org/products/874717-die-abete-giovani-volpi-lp