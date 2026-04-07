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DIE TOTEN HOSEN in Italia a giugno per un’unica data

byMatteo Paganelli
7 Aprile 2026
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DIE TOTEN HOSEN

AMICHEVOLE GERMANIA – ITALIA

GIOVEDÌ 28 MAGGIO 2026 – MILANO, ALCATRAZ

 

I leggendari Die Toten Hosen stupiscono i fan europei con due concerti di warm up del loro grandioso tour in Germania previsto per il prossimo giugno. Uno di questo show speciali sarà proprio in Italia, all’Alcatraz di Milano giovedì 28 maggio. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

I Die Toten Hosen sono una delle band punk rock più iconiche della Germania, fondata nel 1982 a Düsseldorf.
Il gruppo nasce attorno alla figura del frontman Campino, diventato simbolo della scena alternativa tedesca. Sin dagli esordi si distinguono per un sound energico, diretto e fortemente influenzato dal punk britannico.

I loro testi affrontano temi sociali, politici e personali, spesso con ironia e spirito provocatorio.Nel corso degli anni hanno raggiunto enorme successo anche fuori dalla Germania, soprattutto in Europa.?Album come Opel-GangEin kleines bisschen Horrorschau e Ballast der Republik hanno segnato la loro carriera.?Sono noti anche per il forte legame con il pubblico e per i concerti estremamente coinvolgenti.

La band ha spesso preso posizione contro il razzismo e l’estremismo, sostenendo cause sociali importanti.Nonostante i cambiamenti nella scena musicale, hanno mantenuto una grande coerenza artistica.

Oggi i Die Toten Hosen restano un punto di riferimento del punk rock europeo.

DTH.de

 

DIE TOTEN HOSEN

Trink Aus! Wir Müssen Gehen – Tour 2026

Amichevole Germania – Italia

 

Giovedì 28 Maggio 2026

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev.

 

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