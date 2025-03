DIECI ANNI PUNK HARDCORE: Buon Compleanno M.A.D. Productions (2015-2025)

Ebbene sì, sono già passati dieci anni da quando, nell’aprile 2015, in occasione dell’uscita del primo EP omonimo degli Shameless, la band decide di dar vita ad un’etichetta D.I.Y. per supportare le band e le realtà italiane attraverso una co-produzione o l’organizzazione di una data in terra calabra. Non di certo un’impresa facile, specialmente alle latitudini di una piccola città di provincia ai margini dell’impero come Cosenza: per questo motivo, il progetto M.A.D. Productions è stato vissuto dal giorno zero come una vera e propria missione, quella di rimettere la Calabria – con le sue band, le sue particolarità e le sue voci ribelli – sulla mappa del Punk Hardcore italiano, a partire dalle mura di una piccola sala prove autogestita nel cuore del centro sociale SPA Arrow di Rende. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, le scelte di vita e i cambiamenti fisiologici hanno determinato diversi aggiustamenti e cambi di rotta, mantenendo però inalterato lo spirito e gli obiettivi di questo progetto che in questi ultimi anni sta vivendo la sua stagione migliore e non arretra di un passo, nonostante tutto.

Per celebrare questo traguardo M.A.D. Productions ha deciso di mettere in piedi una vera e propria festa, chiamando a raccolta amic* e compagn* che in questi dieci anni ne hanno animato il percorso. Sabato 5 aprile, sopra e sotto il palco dell’Auditorium Popolare di Cosenza (sala concerti del Centro Sociale Rialzo, nell’area delle Ex Officine FDC), ci sarà da divertirsi e fare quel “casino consapevole” in compagnia dei locals Aphelio e Kjummo e dei The Radsters da Napoli. Ospiti della serata, direttamente dalla Torino Hardcore degli anni ’90, arrivano gli Arturo per un’unica data al Sud Italia a supporto del Release Tour della ristampa del loro album del 2001 “Conversazioni”, per la prima volta in vinile grazie all’impegno di FOAD Records che già ne aveva ristampato la precedente discografia. Un concerto all’insegna della ruvidezza, della velocità e della condivisione, come M.A.D. ci ha abituati negli ultimi anni.

Ma non è tutto, perché dieci anni sono un traguardo importante e in qualche modo era il caso di ripercorrerli. Dalle 19:30, negli spazi di L.A.M.A. Cosenza (al primo piano del Centro Sociale Rialzo), verrà inaugurata la mostra fotografica “Dieci Anni Punk Hardcore” che attraverso foto dei concerti, locandine e materiale vario, cercherà di ripercorrere le varie fasi del progetto: a partire dai primi anni dedicati alle co-produzioni di dischi e all’organizzazione di piccoli concerti, passando per gli anni della pandemia e l’impegno nella trasmissione “Tasche Vuote, Occhi Rossi” su Radio Ciroma, fino ad arrivare all’ultima fase del progetto, dal 2021 ad oggi, in cui il progetto M.A.D. si è dedicato quasi esclusivamente all’organizzazione di concerti ed eventi in tutti gli spazi sociali dell’area urbana. Per l’occasione, verrà proiettato in anteprima il secondo volume dei “M.A.D’s Report”, serie di brevi reportage e docu-film sulla scena cosentina girati da Francesco Aiello in occasione degli eventi più rappresentativi organizzati negli ultimi anni.

Insomma, sarà un evento che, nel ripercorrere le tappe di un percorso decennale, ha l’obiettivo di stimolare le nuove generazioni – che sempre più numerose si affacciano e interessano al mondo dell’autoproduzione di musica e pensieri – ad essere protagoniste di quel ricambio generazionale che a Sud sembra una chimera. Ma c’è ancora chi non vuole darsi per vinto e ci prova costantemente!

Buon compleanno M.A.D. Productions!