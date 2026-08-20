DISCOMOSTRO e GLI ULTIMI al Farmoneta Fest (Oleggio, 11/07/26)

Se devo essere sincero ho scoperto questo evento tipo 3 giorni prima grazie alla chat dei disgraziati, Oleggio non è proprio dietro l’angolo, ma per la serata che hanno messo in piedi i F.lli Macondo ne è valsa sicuramente la pena.

Classico clima da festa di paese con il palco nel bel mezzo della graziosa piazza principale, piena di locals intenti a mangiarsi un gelato, ignari che da li a poco arriveranno i mostri, io e la mia paziente moglie andiamo a rifocillarci in un locale in attesa che inizi lo show, solo che tiriamo in lungo a chiacchierare, strano eh? E ci perdiamo la prima band, alla quale chiedo umilmente scusa…la piazza nel frattempo si è riempita di amicici, Elena con Reb in ciabatte, il Milano Contingent, Pilaf che non vedevo da una vita, la Saretta, insomma un sacco di gente per bene.

Iniziano i Discomostro, non li vedevo da tanto tempo ma sono sempre in gran forma, pezzi vecchi a parte che adoro, i pezzi dell’ultimo disco si confermano delle bombe, eseguiti alla perfezione e intonati a gran voce dalla piazza, Carlo è sempre una macchina da palcoscenico e si scatena anche un mezzo pogo.

Salgono Gli Ultimi, band che amo dal lontano 2008 e che voglio vedere ogni volta che passano dalle mie parti, fanno le canzoni che parlano di noi ed ogni volta l’emozione è tanta, pubblico ben preso e sing-along sui pezzi più conosciuti, e per una notte la timida ed ordinata piazza di Oleggio si trasforma in un pit colmo di gentaglia, tutti a cantare insieme per una delle migliori band della nostra scena.

Sinceri complimenti ai F.lli Macondo, e ovviamente alle band per aver rallegrato una bollente serata di metà luglio in una landa desolata come la provincia novarese.