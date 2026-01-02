34K
Discomostro + Lupe Velez + Fanciullino, 07-12-2015, The Cage Theatre, Livorno

byMatteo Paganelli
2 Gennaio 2026
No comments

Lo scorso 7 dicembre si è tenuta al Cage di Livorno una bellissima serata a tema punk hardcore con i Discomostro, i Lupe Velez e i Fanciullino.
Nata dalla collaborazione tra il The Cage Theatre e l’associazione Ultima, il palco del teatrino labronico è stato occupato dalle sonorità aggressive dell’eclettico duo post punk/ punk hardcore pisano Fanciullino, dalle sapienti note garage-punk/rock’n’roll dei locali Lupe Velez e dalla potenza sonora dei milanesi Discomostro, band arci conosciuta dai lettori di punkadeka che sta avendo un gran successo alternando live negli spazi sociali a live nei più blasonati club di tutta Italia, oltreché presenziare ai più importanti festival a tema come il Venezia Hardcore Fest, il Distruggi la Bassa Festival e il Punkadeka Fest.
La serata concertistica è stata organizzata da cornice al dj set post live di Adam Devonshire, bassista della post punk band inglese IDLES.

Qui sotto le foto della serata a cura di Umberto Donati.

