DISTRUGGI LA BASSA 2020 rimandato a data da destinarsi

Come ahimè prevedibile, il Distruggi la Bassa 2020 è stato rimandato a data da destinarsi.

Alleghiamo qui sotto il comunicato dei ragazzi dell’organizzazione:

Ciao a tutti.

A causa dell’emergenza Covid-19, ci vediamo costretti a rimandare a data da destinarsi il DISTRUGGI LA BASSA 2020 programmato per il 24 – 25 – 26 luglio.

La nostra crew ha lavorato sodo in questi mesi per regalarvi il festival che tutti aspettavamo.

Purtroppo le circostanze sono complesse e in costante cambiamento. Non si può prevedere la durata di applicazione delle misure anti-contagio e non esistono a oggi linee-guida per una gestione sicura del festival. Perché in questo momento la priorità assoluta è la salute di tutti e il dare sostegno a chi ne ha bisogno. In alcune zone i contagi stanno calando, ma è comunque impossibile fare previsioni per l’estate 2020.

Noi però vi promettiamo che non ci fermeremo e continueremo a pianificare l’edizione 6 auspicando naturalmente nel 2021.

Siamo già in contatto con tutte le bands della line 2020, e stiamo già lavorando per confermarle per quanto possibile, anche nell’edizione 2021 .

I BIGLIETTI ACQUISTATI FINO AD ORA saranno tutti rimborsati automaticamente e senza farne richiesta al sito dedicato.

Torneremo e faremo più bordello di prima, è una promessa !

Grazie di cuore per il vostro supporto e per il sostegno che dimostrate costantemente.

Continuate a seguire il DLB festival sui nostri canali social, e restiamo uniti senza mai smettere di essere carichi e positivi .

A presto !

DLB FEST CREW

Inglese:

Hi everybody,

due to Covid-19 emergency we are forced to postpone the DISTRUGGI LA BASSA FEST 2020 – scheduled for July 24-25-26 – to a date to be set. Our crew never stopped to work hard to give you the festival that we all expected to join.. Unfortunately, the circumstances are complex and constantly changing. We can’t predict how long the anti-contagion measures will go on to be applied and there are no guidelines for a safe management of the festival during this period of emergency. At present times, the top priority is caring about everyone’s health and giving all our support to the ones who needs it. In some areas the infections are decreasing, but it’s still impossible to forecast for summer 2020.

However, we promise that we won’t stop doing our best and going on with edition 6, hoping that 2021 will be better.

Obviously we are in contact with all the bands scheduled in the 2020 line-up and we are already working to confirm them, as far as possible, also for the 2021 edition.

TICKETS PURCHASED UP TO NOW will all be automatically refunded – no need to request it from the website.