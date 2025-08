Distruggi la Bassa 9, day 2 (Anita di Argenta, 26/07/25)

Il mio primo Distruggi La Bassa! Giro attorno a sto festival dalla prima edizione e per un motivo o per l’altro non sono mai riuscito ad andarci, ma una settimana prima dell’evento, complice un aperitivo con mia moglie andato avanti un po’ troppo, in un lampo di follia si accende la spia verde, ed eccoci qui signor giudice…di straculo troviamo una buona sistemazione a pochi minuti dal festival, recuperiamo la delinquente di ritorno dalla montagna e si parte!

Come al solito bestemmie a fulmini su quella cazzo di autostrada, ma una volta sistemati ed entrati al DLB tutto passa, alle 11:00 c’è già un buon numero di occhi impastati dalla sera prima, abbracci a nastro e felicità che lo vedi dal sorriso quanto è sincera, prendiamo la prima birretta della giornata perché fa caldo, poi insomma siamo in piedi dalle 4:00 quindi possiamo, nel frattempo le fila si ingrossano ed in un momento c’è già una bella folla, ora non starò qui a dire come sono andati i gruppi e che scaletta hanno fatto, non riesco per una band, figuriamoci per la mezza tonnellata che il sommo Monta ha messo sul piatto, vi basta sapere che hanno dato tutti il 100% come spesso mi accade di vedere, ma anche quel qualcosa in più dato dalla spinta dei kidz già ben disposti a spingersi malamente dalle prime note dei Respiro Nocivo, quindi via con le mie considerazioni sparse:

al Monta andrebbe fatto un monumento, come a mia moglie – per dirla alla baüscia milanés, la location o meglio lochéscion del DLB è qualcosa di galattico – madonna che fighi i Respiro Nocivo – finalmente vedo in azione Francesco Dose, un fotografo eccezionale dal quale ho tantissimo da imparare – il Milano continget è bello corposo e molesto, la vedo male (cioè bene) – eterna gloria ai gruppi che non conoscevo, e che mi hanno lasciato a bocca aperta, si, proprio tutti – il chitarrista dei Darko è stato un grande nella trilogia “una notte da leoni” – le palle di fango! – Apoptosi e Narkan, largo ai giovani, e stikazzi che mina – Sabba in mutande e bretelle per la nuova pubblicità di Calvin Klein, io ci credo – i So Close con il sostituto alla voce (da quello che ho capito) hanno regalato 20 minuti di purissima dinamite – finalmente mi godo i Diario di Bordo, una band che adoro da sempre – Stiglitz una banda di pazzi con un cuore enorme, vi voglio bene figgeu – Zeman più in forma di Rambaudi ai tempi del Foggia, un cavo del 380 impazzito, e grazie per “una vita intera” – le Hetze sono una mazzata sui denti – mia figlia è rimasta secca guardando i Jawless, sinceramente pensavo buttassero giù lo stage – la wall of death alle 4 del pomeriggio – i Discomostro sono a 8.8 sulla scala MercHardcore – quando penso alla parola Hardcore mi risuonano nell’orecchio gli Svetlanas – i Kalashnikov più potenti del temporale appena finito – D.O.A. più giovani di me, che lezione di punk! – governo ladro che fa saltare la luce sul concerto dei Raw Power, qualsiasi entità sia stata dorma con gli occhi aperti, maledetta! Mi devi BillyBoy e la sua banda, Rumkicks, Mud, Cimex, Cosanostra e Dezo, anche su più serate – il DLB è stato per un attimo più forte della natura, ho visto coi miei occhi i ragazzi fare di tutto ed anche l’impossibile per rimettere in piedi la festa, ma purtroppo non c’è stato verso – gli occhi rossi del Monta hanno detto tutto, non è la prima volta che vedo una passione del genere nel nostro mondo, ma state pur certi che è rara – fatti coraggio amico mio, avete fatto l’impossibile e comunque per me come per tantissimi, spero tutti, è stata una giornata indimenticabile, ci vedremo sicuramente l’anno prossimo.