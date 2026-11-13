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DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL 2027: nuovi annunci

byDeka
13 Novembre 2026
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Continuano gli annunci per l’edizione 2027 del DISTRUGGI LA BASSA FESTIVAL. Agli Exploited, già annunciati in precedenza, si aggiungono nuovi nomi alla lineup: Steve Ignorant, voce storica dei Crass, Taqbir, DFL, Stalag 13 e il ritorno delle Rumkicks.

Un nuovo blocco di conferme che arricchisce il programma del festival, con nomi che attraversano diverse generazioni e sonorità della scena punk e hardcore internazionale.

Sul fronte biglietti, gli Early Bird sono già sold out. L’organizzazione ha ringraziato il pubblico per il supporto e ha comunicato l’apertura delle Regular Presale Full Fest Pass, disponibili fino all’inizio di luglio.

L’acquisto in prevendita permette di risparmiare rispetto al prezzo alla porta e di evitare la coda all’ingresso.
Tutte le tipologie di biglietto, sia giornalieri sia abbonamenti, saranno comunque disponibili anche direttamente durante il festival.

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