DIVIDED HEAVEN: secondo estratto da “Oblivion”

Divided Heaven è il nome del progetto di Jeff Berman, già The Boils (streetpunk/Oi! band di Philadelphia), The RITES (hardcore band del New Jersey), V.P.R. & Lancaster (hardcore band di Washington DC) e The Statiks (rock’n’roll band della Pennsylvania) e Creed è il titolo del primo singolo estratto da “Oblivion”, nuovo album in uscita il 4 febbraio per A-F Records e Gunner Records.

Creed è prodotta da Frank Turner: ascoltatela qui sotto.