34K
38K
ISCRIVITI!
The Latest

DLB FESTIVAL 2026: annunciata la line up completa

byMatteo Paganelli
26 Gennaio 2026
No comments

Il Distruggi la Bassa Festival compie 10 anni e per celebrare al meglio questo grandissimo traguardo farà tremare la terra della località Anita di Argenta in provincia di Ferrara con un’edizione destinata a passare alla storia.

Toy Dolls (unica data italiana), The Casualties, Scream, Total Chaos, Contrasto, Razzapparte, Sud Disorder, Guerra, No More Lies ed Eu’s Arse sono solo alcuni dei nomi della line up annunciata in tutta la sua interezza.

Il DLB Festival si terrà i prossimi 3o e 31 luglio e 1 agosto all’agriturismo Prato Pozzo di Anita di Argenta, Ferrara.

Info biglietti

Evento facebook

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

BITTER BRANCHES: nuovo album e primo singolo estratto per la band con membri di KID DYNAMITE e DEADGUY

byMatteo Paganelli
Next Article

DRY SOCKET: nuovo album e primo singolo estratto per l'hardcore band di Portland

byMatteo Paganelli
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 11
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | Slaughter Club, Paderno Dugnano
Slaughter Club
Feb 12
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | New Age, Treviso
New Age club
Feb 13
Statuto | Milano, Arci Bellezza _ Riskatto Tour 2026
Arci Bellezza
Feb 14
BCR FEST ? The LAST RESORT (UK) ? ATTACCABRIGHE ? CRUX ? LENDERS ? RANCOEUR ? & more
Sottotetto SoundClub
Feb 20
VINTAGE VIOLENCE // BRESCIA – LATTE PIU’ // 20.02.205
via Giuseppe Di Vittorio 38, 25125 Brescia, Italy
Feb 27
THE FIRE ? Loverdrive 20 Years Anniversary + Fernandhell ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Feb 28
LIVE DISCOMOSTRO – OHNO! TOUR
Contrada Piane Chienti 60, Civitanova, Marche
Feb 28
The Fuzztones / Rock Planet Club Cervia
Rock Planet Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.