DLB FESTIVAL 2026: annunciata la line up completa

Il Distruggi la Bassa Festival compie 10 anni e per celebrare al meglio questo grandissimo traguardo farà tremare la terra della località Anita di Argenta in provincia di Ferrara con un’edizione destinata a passare alla storia.
Toy Dolls (unica data italiana), The Casualties, Scream, Total Chaos, Contrasto, Razzapparte, Sud Disorder, Guerra, No More Lies ed Eu’s Arse sono solo alcuni dei nomi della line up annunciata in tutta la sua interezza.
Il DLB Festival si terrà i prossimi 3o e 31 luglio e 1 agosto all’agriturismo Prato Pozzo di Anita di Argenta, Ferrara.