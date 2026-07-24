Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

DLB FESTIVAL 2026: il decimo anniversario si festeggia dal 30 luglio al 1 agosto

byDeka
24 Luglio 2026
No comments

Dieci anni di musica, DIY e comunità. Il DLB Festival torna dal 30 luglio al 1 agosto 2026 per celebrare un traguardo speciale: il 10° anniversario di uno dei festival indipendenti più longevi e autentici della scena punk e hardcore italiana.

Tre giorni di concerti, socialità e condivisione in una location attrezzata per accogliere pubblico da tutta Italia, con area camping gratuita per tende, van e camper, docce, servizi igienici potenziati, area distro & merch, food, bar e ampie zone d’ombra.

Come da tradizione, il DLB rimane un festival completamente DIY, senza contributi istituzionali né grandi sponsor: un progetto costruito dal basso e sostenuto direttamente dalla partecipazione del pubblico. Per questo motivo gli organizzatori invitano chi parteciperà a supportare il festival scegliendo i prodotti del bar e dei food truck presenti nell’area.

I biglietti, sia abbonamenti che ingressi giornalieri, saranno disponibili anche direttamente alla porta del festival.

 Il campeggio gratuito sarà aperto da giovedì 30 luglio alle ore 14:00 fino a domenica 2 agosto alle ore 19:00.

Oltre alla musica non mancheranno tutti gli elementi che hanno reso il DLB un appuntamento imperdibile: una grande area festival, distro, merch, momenti di aggregazione e quella particolare atmosfera che solo i festival indipendenti riescono ancora a creare.

Il DLB Festival ribadisce inoltre i propri valori: nessuno spazio sarà lasciato a razzismo, fascismo, omofobia, sessismo o discriminazioni di qualsiasi tipo.

“Rispetta chi si sbatte per organizzare il festival, chi ti sta vicino e il luogo che ci ospita”: un messaggio semplice che rappresenta lo spirito di una manifestazione nata e cresciuta grazie alla passione di una comunità.

Il countdown è iniziato: il DLB Festival festeggia dieci anni di storia.
Ci vediamo sotto palco. ?

 30/31 luglio – 1 agosto 2026
DIY Festival
10th Anniversary Edition

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Split tra TIGHTWIRE e CANADIAN RIFLE

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Lug 25
TIMEBOMB FEST 2026
Località Mogliano Veneto, 31021 Mogliano Veneto TV, Italia
Lug 26
PUNKAMANIA – 2026
La piscina di Santa Maria della Versa
Lug 28
Dropkick Murphys ? Fiera della Musica, Azzano Decimo (PN)
Fiera della Musica, Azzano Decimo
Lug 30
DLB FESTIVAL 2026 – 10th ANNIVERSARY? 30/31 July/ 1 August 2026.
AGRITURISMO & AGRI CAMPEGGIO " PRATO POZZO " . / Loc. ANITA, 44011 - ARGENTA ( FERRARA ) ., 44011 Argenta, Italy
Lug 31
DEROZER ? 30° ANNIVERSARIO DI BAR ? PARCO TITTONI
Parco Tittoni Festival - Via Lampugnani 62, 20832 Desio, Italy
Ago 07
GANAS DE MAR FESTIVAL | BULL BRIGADE & FRIENDS LIVE IN ARENZANO
Villa Figoli
Ago 12
Road to Bay Fest – Dropkick Murphys, Therapy?, Hot Water Music + guests
Viale Pinzon 227, 47814 Igea Marina, Italy
Ago 12
Dropkick Murphys + Therapy? + Hot Water Music ? Beky Bay, Bellaria Igea-Marina (RN)
Beky Bay
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.