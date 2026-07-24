DLB FESTIVAL 2026: il decimo anniversario si festeggia dal 30 luglio al 1 agosto

Dieci anni di musica, DIY e comunità. Il DLB Festival torna dal 30 luglio al 1 agosto 2026 per celebrare un traguardo speciale: il 10° anniversario di uno dei festival indipendenti più longevi e autentici della scena punk e hardcore italiana.

Tre giorni di concerti, socialità e condivisione in una location attrezzata per accogliere pubblico da tutta Italia, con area camping gratuita per tende, van e camper, docce, servizi igienici potenziati, area distro & merch, food, bar e ampie zone d’ombra.

Come da tradizione, il DLB rimane un festival completamente DIY, senza contributi istituzionali né grandi sponsor: un progetto costruito dal basso e sostenuto direttamente dalla partecipazione del pubblico. Per questo motivo gli organizzatori invitano chi parteciperà a supportare il festival scegliendo i prodotti del bar e dei food truck presenti nell’area.

I biglietti, sia abbonamenti che ingressi giornalieri, saranno disponibili anche direttamente alla porta del festival.

Il campeggio gratuito sarà aperto da giovedì 30 luglio alle ore 14:00 fino a domenica 2 agosto alle ore 19:00.

Oltre alla musica non mancheranno tutti gli elementi che hanno reso il DLB un appuntamento imperdibile: una grande area festival, distro, merch, momenti di aggregazione e quella particolare atmosfera che solo i festival indipendenti riescono ancora a creare.

Il DLB Festival ribadisce inoltre i propri valori: nessuno spazio sarà lasciato a razzismo, fascismo, omofobia, sessismo o discriminazioni di qualsiasi tipo.

“Rispetta chi si sbatte per organizzare il festival, chi ti sta vicino e il luogo che ci ospita”: un messaggio semplice che rappresenta lo spirito di una manifestazione nata e cresciuta grazie alla passione di una comunità.

Il countdown è iniziato: il DLB Festival festeggia dieci anni di storia.

Ci vediamo sotto palco. ?

30/31 luglio – 1 agosto 2026

DIY Festival

10th Anniversary Edition