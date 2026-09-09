DONKEYS: “STRADE” è il titolo del nuovo singolo

Venerdì 28 agosto i Donkeys tornano con “Strade”, nuovo singolo che unisce l’energia dell’alternative punk a una scrittura più introspettiva e personale.
Il brano racconta smarrimento, crescita e confronto con il passato, attraverso la storia di chi si ritrova intrappolato nei propri ricordi ma cerca comunque la forza per reagire e andare avanti.
Chitarre, energia e una dimensione emotiva marcata accompagnano un testo diretto, dove “Strade” diventa metafora dei percorsi già attraversati, delle scelte sbagliate e di quelli che dobbiamo ancora intraprendere.