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DONKEYS: “STRADE” è il titolo del nuovo singolo

byDeka
9 Settembre 2026
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Venerdì 28 agosto i Donkeys tornano con “Strade”, nuovo singolo che unisce l’energia dell’alternative punk a una scrittura più introspettiva e personale.

Il brano racconta smarrimento, crescita e confronto con il passato, attraverso la storia di chi si ritrova intrappolato nei propri ricordi ma cerca comunque la forza per reagire e andare avanti.

Chitarre, energia e una dimensione emotiva marcata accompagnano un testo diretto, dove “Strade” diventa metafora dei percorsi già attraversati, delle scelte sbagliate e di quelli che dobbiamo ancora intraprendere.

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