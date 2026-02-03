Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

Doom Regulator: Jesse Michaels rompe il silenzio e annuncia nuova musica

byDeka
3 Febbraio 2026
No comments

Dopo mesi di assenza dalle scene, Jesse Michaels è tornato a parlare dei Doom Regulator, il progetto avviato nel 2023 insieme a Tim Armstrong (Rancid, Operation Ivy), Joey Castillo alla batteria e Spencer Pollard al basso. Un intervento atteso, soprattutto dopo che la band aveva pubblicato un solo brano, “Raid”, per poi interrompere ogni comunicazione ufficiale.

Michaels ha chiarito che il gruppo è tutt’altro che fermo, confermando che il progetto è ancora attivo e che non si è trattato di un’iniziativa abbandonata. A breve, infatti, i Doom Regulator torneranno a farsi sentire con un nuovo brano: una rilettura di “Simon Says The Kingpin”, storico pezzo dei Fishbone.

La cover sarà pubblicata all’interno di Cover Your Face, album tributo incluso come bonus nella ristampa per il 40° anniversario di In Your Face, debutto dei Fishbone uscito nel 1986. La nuova edizione, in formato doppio LP, vedrà la luce per Hellcat Records.

Già in passato la band aveva lasciato intendere di essere al lavoro su un album in studio, con il materiale in uno stadio avanzato di sviluppo. Le parole di Michaels riaccendono ora l’interesse attorno ai Doom Regulator, confermando che il progetto prosegue e che nuovi capitoli potrebbero arrivare nel prossimo futuro.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Nonna Luisa is a Punk Rocker IV: The Last Gang headliner della nuova edizione!

bySal Rinella
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 06
[06.02] ROCK REBEL from Valle Olona / THE BUTCHERS | BUNKA-BU
Via 1 Maggio 2, 21050 Lonate Ceppino, Italy
Feb 07
NO MORE LIES + AENDRIU+TRAUMA+ DIVULGATOR @ARCI CDC
Arci CDC Parma
Feb 07
MADBEAT – The Midnight Souls – Live Cap 10100 (TO) + Guest
Cap10100
Feb 07
OI! Against the Scum
Via Villamagna, 27/a, Firenze, Toscana
Feb 07
FLOWER PUNK ROCK FESTIVAL con Derozer, Gli Impossibili, Senzabenza e altri
Daste Bergamo
Feb 07
FASTLOUD (Skatepunk from Barcelona) + Verse, Chorus, Inferno. + Weekend Cigarettes
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 07
LOS FASTIDIOS + TROUBLEMAKERS live / Emilia Soul Lovers Djs Crew
Via 4 novembre, 40, 41123 Modena, Italy
Feb 07
CONCERTO BENEFIT INGUAIATI CON LA LEGGE #19
Via Conchetta, 18, Milano, Lombardia
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.