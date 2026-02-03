Doom Regulator: Jesse Michaels rompe il silenzio e annuncia nuova musica

Dopo mesi di assenza dalle scene, Jesse Michaels è tornato a parlare dei Doom Regulator, il progetto avviato nel 2023 insieme a Tim Armstrong (Rancid, Operation Ivy), Joey Castillo alla batteria e Spencer Pollard al basso. Un intervento atteso, soprattutto dopo che la band aveva pubblicato un solo brano, “Raid”, per poi interrompere ogni comunicazione ufficiale.

Michaels ha chiarito che il gruppo è tutt’altro che fermo, confermando che il progetto è ancora attivo e che non si è trattato di un’iniziativa abbandonata. A breve, infatti, i Doom Regulator torneranno a farsi sentire con un nuovo brano: una rilettura di “Simon Says The Kingpin”, storico pezzo dei Fishbone.

La cover sarà pubblicata all’interno di Cover Your Face, album tributo incluso come bonus nella ristampa per il 40° anniversario di In Your Face, debutto dei Fishbone uscito nel 1986. La nuova edizione, in formato doppio LP, vedrà la luce per Hellcat Records.

Già in passato la band aveva lasciato intendere di essere al lavoro su un album in studio, con il materiale in uno stadio avanzato di sviluppo. Le parole di Michaels riaccendono ora l’interesse attorno ai Doom Regulator, confermando che il progetto prosegue e che nuovi capitoli potrebbero arrivare nel prossimo futuro.