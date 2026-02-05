Dove morirai il nuovo singolo dei TURNISTI DI REBUS

E’ disponibile su tutte le piattaforme di streaming “Dove morirai”, il nuovo singolo. Il brano affronta il momento preciso in cui ci si rende conto di stare crescendo, quando il tempo comincia a essere percepito in modo diverso e il passato inizia ad avere un peso concreto.

“Dove morirai” racconta la sensazione di freddo che accompagna questa presa di coscienza: da una parte la consapevolezza di avere ancora molto davanti, dall’altra l’idea che una parte importante del percorso sia già stata attraversata. Il pezzo si muove tra il desiderio di restare fermi, al riparo, e la necessità di alzarsi e continuare ad affrontare la realtà senza protezioni.

Il singolo si sviluppa come una riflessione sull’età che avanza, sull’identità e sulla difficoltà — ma anche sul bisogno — di andare avanti, anche quando fermarsi sembrerebbe la scelta più semplice. Un racconto intimo e diretto, costruito senza forzature.