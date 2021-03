DR. GIMMY: il progetto solista di Gianmarco Pirro (Linea)

Gianmarco “Gimmy” Pirro ci fa sapere attraverso FB che sta per uscire con un progetto solista, pubblicherà i suoi lavori con lo pseudonimo di DR. GIMMY e a quanto pare sentiremo qualcosa molto presto.

Per chi non lo sapesse Gimmy è fondatore e pilastro dei Linea, negli ultimi anni ha collaborato con Filippo Andreani per l’uscita degli ultimi tre dischi (“la prima volta”, “quanta pioggia cadrà” e “il secondo tempo”), e con Brat, al secolo Federico Bratovich, suo compagno di viaggio nei Linea, ed è un musicista incredibile, sono davvero ansioso di ascoltare sta novità.

ATTENZIONE!!

Finalmente posso annunciare la bellissima notizia che tra non molto uscirà il mio primo disco solista!!

Il disco uscirà sotto lo pseudonimo di “DR.GIMMY”, ma sono sempre io….

A breve vi spiegherò tutto e vi svelerò la copertina e molto altro….e ci sarà anche un pre-order. Spero che mi aiuterete in questa nuova avventura e nuovo progetto di cui sono molto orgoglioso.

Quindi restate sintonizzati e vi ringrazio fin da ora per il vostro sostegno.



Grazie!

Gimmy